Küchendrama: Judith Rakers zieht sich vier Schnittwunden auf einmal zu

Hamburg/Rügen - Vorsicht im Haushalt! Dazu mahnte Judith Rakers (50) in ihrer aktuellsten Podcastfolge von "Baborie & Rakers - Was war los gewesen".

Allerdings seien die Messer so scharf gewesen, dass sie "innerhalb von einer Hundertstelsekunde vier Schnitte" bekam.

Sie habe das Gerät auseinandergebaut und in die Spülmaschine gelegt. "Ich wollte es rausholen und habe es so von oben gegriffen, so ganz vorsichtig und wollte es nur hochheben."

Die 50-Jährige berichtete, wie es zu der Verletzung kam: Sie habe in ein Schneidemesser gegriffen: "So ein Häcksler". Damit meinte die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin ein Gerät, indem man Kräuter oder Ähnliches zerkleinern kann.

Gleich zu Beginn der Folge erklärte die 50-Jährige, dass sie Mitleid von ihrer Co-Moderatorin Ariana Baborie (38) und ihren Zuhörern wolle. Ihr Zeigefinger und ihr Mittelfinger seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ariana Baborie (38, l.) und Judith Rakers (50, r.) geben in ihrem Podcast "Baborie & Rakekers - Was war los gewesen" Updates über ihren Alltag. (Archivbild) © ARD Audiothek/ARD Audiothek/obs

Ihrer Co-Moderatorin war dabei nicht wohl zu Mute: "Oh Gott, mir wird ganz schlecht!" Doch Rakers beschrieb die Situation detailliert weiter. "Und dann blutete das auch sofort, weil das ist ein ganz tiefer, aber sehr feiner Schnitt", so die 50-jährige.

Die Tagesschaumoderatorin erklärte, dass ihr generell bei dem Anblick und bei Erzählungen von Verletzungen nicht wohl sei.

Rakers habe dann ein Gefühl wie "beim Fahrstuhl fahren". Sie erklärte, wenn ein Fahrstuhl über mehrere Stockwerke ganz schnell nach unten fährt, dann habe man so ein Gefühl im Bauch.

"Das ist irgendwie so in der Bauchgegend, das rutscht einem dann so nach unten quasi zwischen die Beine, dieses Gefühl." Allerdings sei das Gefühl unangenehm und nicht angenehm, stellte die 50-Jährige klar.

"Ich habe so ein bisschen Angst jetzt, die Pflaster abzumachen. Ich will gar nicht sehen, wie schlimm es ist. Ich will einfach nur, dass es wieder weggeht", gestand die 50-Jährige.

Obwohl Baborie selbst nicht gut mit Blut umgehen kann, bot sie Rakers an, sich die Verletzung anzuschauen: "Deine Finger haben auf jeden Fall richtig gelitten." Diese seien "faltig und weiß". "Das kenne ich so nicht. Du siehst wirklich aus wie eine Wasserleiche", erklärte Baborie.

Vielleicht könne Rakers eine Rolle als Wasserleiche im Tatort bekommen, witzelte die 38-Jährige abschließend.