Schwerer Tag für Judith Rakers: Ex-"Tagesschau"-Sprecherin muss Abschied nehmen
Hamburg - Ein schwerer Tag stand für die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin an: Judith Rakers (50) nahm endgültig Abschied von ihrer kleinen Farm in Hamburg und wurde dabei emotional.
Auf ihrem Instagram-Account postete die Moderatorin ein Reel von ihrem Grundstück in der Hansestadt. "Heute ist ein schwieriger Tag für mich: Ich übergebe heute die kleine Farm an ihre neuen Besitzer", sagte die 50-Jährige sichtlich gerührt in die Kamera.
Damit auf der kleinen Farm in Zukunft auch wieder Tiere leben können: Auf der Pferdeweide würden demnach "endlich wieder Pferde grasen" und in den Stall erneut Hühner einziehen. Laut Rakers gehören zu den neuen tierischen Bewohnern vielleicht sogar Enten und Gänse.
"Ich habe in den letzten Tagen ganz viel ausgeräumt, geputzt und gemacht und konnte das nicht teilen hier auf Instagram, weil das emotional für mich schwierig ist alles", erzählte die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin mit Tränen in den Augen.
Judith Rakers verabschiedet sich mit schwerem Herzen von der kleinen Farm
Der Abschied fiel Rakers sichtlich schwer, doch die Moderatorin nannte auch die Gründe für den Verkauf: "Ihr wisst, wie sehr ich die kleine Farm in Hamburg liebe und wir dachten auch, wir können sie in der Familie behalten, aber dieses Haus muss einfach belebt werden."
Dann zählte die "3nach9"-Moderatorin auf, was alles auf dem Grundstück zu tun sei. Denn dort müssten Menschen wohnen, die sich kümmern und den Garten im Blick behalten würden. "Es ist auch gar nicht so pflegeintensiv, aber man muss eben da sein", so die 50-Jährige.
Damit man zum Beispiel sehe, ob der "Roboter sich auf dem Maulwurfshügel festgefahren" habe oder man die "vielen schönen Blumen" gießen könne.
"Ich gehe mit ganz schwerem Herzen, aber die kleine Farm hat die besten Nachfolger bekommen, die man sich vorstellen kann", sagte die Moderatorin abschließend.
Schon seit Monaten nahm Judith Rakers ihre Community bei ihrem Umzug von Hamburg nach Rügen auf Social Media mit. Nun ließ sie ihre kleine Farm in der Hansestadt endgültig zurück.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa