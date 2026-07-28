28.07.2026 07:55 Schwerer Tag für Judith Rakers: Ex-"Tagesschau"-Sprecherin muss Abschied nehmen

Die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers verabschiedet sich von ihrer kleinen Farm in Hamburg und wird emotional. Nun sollen neue Besitzer einziehen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Ein schwerer Tag stand für die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin an: Judith Rakers (50) nahm endgültig Abschied von ihrer kleinen Farm in Hamburg und wurde dabei emotional.

Judith Rakers (50) teilte auf Instagram ein Reel, in dem sie über den Verkauf ihrer kleinen Farm in Hamburg sprach. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa Auf ihrem Instagram-Account postete die Moderatorin ein Reel von ihrem Grundstück in der Hansestadt. "Heute ist ein schwieriger Tag für mich: Ich übergebe heute die kleine Farm an ihre neuen Besitzer", sagte die 50-Jährige sichtlich gerührt in die Kamera. Damit auf der kleinen Farm in Zukunft auch wieder Tiere leben können: Auf der Pferdeweide würden demnach "endlich wieder Pferde grasen" und in den Stall erneut Hühner einziehen. Laut Rakers gehören zu den neuen tierischen Bewohnern vielleicht sogar Enten und Gänse. "Ich habe in den letzten Tagen ganz viel ausgeräumt, geputzt und gemacht und konnte das nicht teilen hier auf Instagram, weil das emotional für mich schwierig ist alles", erzählte die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin mit Tränen in den Augen.

Judith Rakers verabschiedet sich mit schwerem Herzen von der kleinen Farm