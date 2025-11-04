Hier zeigt sich Jürgen Milski mit seiner Partnerin: "Die hat auch nicht alle Tassen im Schrank"
Köln - Partyschlager-Star Jürgen Milski (61) gewährte seinen Fans am vergangenen Wochenende einen äußert seltenen Einblick in sein Privatleben - das hält der Entertainer eigentlich streng unter Verschluss.
Am Samstag machte der 61-Jährige jedoch eine Ausnahme und zeigte sich auf seinem Instagram-Kanal, auf dem Milski mehr als 110.000 Anhänger folgen, an der Seite seiner Partnerin, mit der er bereits seit rund 40 Jahren durchs Leben geht!
Das Paar hatte auf dem Schnappschuss hinter einem mit Rosen verzierten Holzherz posiert, wobei Jürgen breit in die Kamera lächelte. "Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über die gleichen verrückten Sachen lachen kann! Die hat ja auch nicht alle Tassen im Schrank", scherzte er in der Bildunterschrift.
Das Gesicht seiner Liebsten hatte er allerdings hinter einem roten Herz versteckt, sodass lediglich die blonden Haare seiner Partnerin zu sehen waren - und das aus gutem Grund!
Wie der Ballermann-Star nämlich weiter verriet, "behält man manche Dinge lieber für sich" - und seine Beziehung sei eines davon.
Eine bedeutsame Kleinigkeit wollte der gebürtige Kölner seinen Fans aber dennoch nicht vorenthalten: "Ich habe an meiner Seite eine wundervolle Frau, die mich bedingungslos liebt und mich immer bei allem unterstützt (privat genauso wie beruflich)", schwärmte er über seine große Liebe.
Jürgen Milski hält sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus
Während viele Stars heutzutage über die sozialen Medien bereitwillig und regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben geben, hält Milski sein Privatleben schon seit vielen Jahren bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und scheint sich mit dieser Strategie nach wie vor sehr wohlzufühlen.
Von seinen Fans bekam der Entertainer dafür große Zustimmung, wie etliche Einträge in der Kommentarspalte zeigten. "Gute Entscheidung" oder "Du machst es genau richtig", lauteten nur zwei von vielen wohlwollenden Kommentaren.
Titelfoto: Bildmontage: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/juergen.milski