Hier zeigt sich Jürgen Milski mit seiner Partnerin: "Die hat auch nicht alle Tassen im Schrank"

Köln - Partyschlager-Star Jürgen Milski (61) gewährte seinen Fans am vergangenen Wochenende einen äußert seltenen Einblick in sein Privatleben - das hält der Entertainer eigentlich streng unter Verschluss.

Jürgen Milski (61) hält sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus - machte kürzlich aber eine kleine Ausnahme. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Am Samstag machte der 61-Jährige jedoch eine Ausnahme und zeigte sich auf seinem Instagram-Kanal, auf dem Milski mehr als 110.000 Anhänger folgen, an der Seite seiner Partnerin, mit der er bereits seit rund 40 Jahren durchs Leben geht!



Das Paar hatte auf dem Schnappschuss hinter einem mit Rosen verzierten Holzherz posiert, wobei Jürgen breit in die Kamera lächelte. "Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über die gleichen verrückten Sachen lachen kann! Die hat ja auch nicht alle Tassen im Schrank", scherzte er in der Bildunterschrift.

Das Gesicht seiner Liebsten hatte er allerdings hinter einem roten Herz versteckt, sodass lediglich die blonden Haare seiner Partnerin zu sehen waren - und das aus gutem Grund!

Wie der Ballermann-Star nämlich weiter verriet, "behält man manche Dinge lieber für sich" - und seine Beziehung sei eines davon.

Eine bedeutsame Kleinigkeit wollte der gebürtige Kölner seinen Fans aber dennoch nicht vorenthalten: "Ich habe an meiner Seite eine wundervolle Frau, die mich bedingungslos liebt und mich immer bei allem unterstützt (privat genauso wie beruflich)", schwärmte er über seine große Liebe.