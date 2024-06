Jürgen Milski staunt über griechische Autovermietung: "Alles irgendwie nicht so sicher"

Jürgen Milski (60) staunte angesichts der Sicherheitsvorkehrungen bei einem griechischen Autoverleiher nicht schlecht! © Bildmontage: Instagram/juergen.milski (Screenshots)

Statt in Österreich oder an einem der zahlreichen Seen Bayerns lässt Milski es sich derzeit im Amira Luxury Resort auf Kreta gut gehen - einem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel, in dem es ihm wohl an nichts fehlt.

Dort genießt der Entertainer jedoch nicht nur die griechische Sonne, sondern hält in obligatorischer Manier auch seine Community auf dem Laufenden.

So meldete sich der Ballermann-Sänger am Dienstag mit einem neuen Clip bei seinen mehr als 97.000 Instagram-Fans und berichtete darin von seinem jüngsten Erlebnis, das er bereits kurz nach der Ankunft auf der Urlaubsinsel erlebt hatte - und das ihn offenbar nachhaltig beschäftigt hatte!

Während Jürgen - wie üblich braun gebrannt - lässig an einem Tresen lehnte, erklärte er der Kamera, dass er sich gerade bei einem Autoverleiher befinde.

Dabei machte der 60-Jährige allerdings eine Entdeckung, die nicht nur bei ihm selbst für Belustigung sorgte.

"Wenn man den Wagen zurückbringt, dann soll man den Schlüssel hier in diese 'Key Box' reinwerfen", erklärte Milski seinen Fans und konnte sich ein Grinsen nicht verkneife. Dann zeigte der "Big Brother"-Kult-Teilnehmer auch, wieso: Denn besagte "Key Box" bestand aus einem beschädigten Briefkasten, in den jeder hineinlangen konnte, wie er sogleich demonstrierte.

"Ist hier alles irgendwie nicht so sicher", bemerkte Milski lachend.