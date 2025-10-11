Mega-Frisuren-Fail: Jürgen Milski sorgt mit "individuellem Look" für reichlich Lacher
Köln - Das ging gründlich nach hinten los! Jürgen Milski (61) stattete jüngst nicht dem Friseur seines Vertrauens einen Besuch ab, sondern hatte sich spontan dazu entschieden, einen ihm fremden Salon auszuprobieren. Das Ergebnis ließ anschließend allerdings doch sehr zu wünschen übrig ...
Das berichtete der Ballermann-Star seinen mehr als 115.000 Instagram-Fans nicht nur am Mittwoch in einem neuen Beitrag, sondern teilte dazu gleich einige Kostproben seiner neuen sogenannten Frisur, die er selbst für ziemlich misslungen hielt - und damit nicht alleine war.
So hatte der Entertainer drei Schnappschüsse aus unterschiedlichen Winkeln auf seinem Kanal hochgeladen, auf denen das Schnitt-Fiasko ziemlich deutlich zu erkennen war.
Die Friseurin hatte dem Partyschlagerstar nämlich mehrere Kanten in seine sonst stets adrette Kurzhaarfrisur geschnitten, die auch mit zugedrücktem Auge unübersehbar waren.
Milski war angesichts der verpfuschten Arbeit alles andere als begeistert, nahm den haarigen Reinfall aber mit reichlich Humor.
"Die hat ja echt bewiesen, dass Berufung und Beruf nicht dasselbe sind", scherzte das Reality-TV-Urgestein und fragte sich, wo die Friseurin "denn ihre Ausbildung gewonnen habe".
Jürgen Milski zeigte seinen Instagram-Fans den Frisuren-Fail gleich aus mehreren Perspektiven
Am Ende des Posts bedankte sich der 61-Jährige noch "für den 'individuellen' Look – irgendwo zwischen Picasso und Gartenschere" und machte sich wohl alsbald daran, einen neuen Termin bei einem ihm vertrauten Friseur zu buchen.
Immerhin hatte Milski mit dem Frisuren-Fail für reichlich Lacher unter seinen Fans gesorgt, darunter auch bei einigen Promis wie Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (60), die dem gebürtigen Kölner scherzhaft unterstellte, er habe die haarige Misere "doch selbst fabriziert, um Geld zu sparen".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/juergen.milski