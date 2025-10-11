Mega-Frisuren-Fail: Jürgen Milski sorgt mit "individuellem Look" für reichlich Lacher

Köln - Das ging gründlich nach hinten los! Jürgen Milski (61) stattete jüngst nicht dem Friseur seines Vertrauens einen Besuch ab, sondern hatte sich spontan dazu entschieden, einen ihm fremden Salon auszuprobieren. Das Ergebnis ließ anschließend allerdings doch sehr zu wünschen übrig ...

Ungewollt hatte die Friseurin Jürgen Milski (61) einen Stufenschnitt verpasst. © Bildmontage: Instagram/juergen.milski

Das berichtete der Ballermann-Star seinen mehr als 115.000 Instagram-Fans nicht nur am Mittwoch in einem neuen Beitrag, sondern teilte dazu gleich einige Kostproben seiner neuen sogenannten Frisur, die er selbst für ziemlich misslungen hielt - und damit nicht alleine war.

So hatte der Entertainer drei Schnappschüsse aus unterschiedlichen Winkeln auf seinem Kanal hochgeladen, auf denen das Schnitt-Fiasko ziemlich deutlich zu erkennen war.

Die Friseurin hatte dem Partyschlagerstar nämlich mehrere Kanten in seine sonst stets adrette Kurzhaarfrisur geschnitten, die auch mit zugedrücktem Auge unübersehbar waren.

Milski war angesichts der verpfuschten Arbeit alles andere als begeistert, nahm den haarigen Reinfall aber mit reichlich Humor.

"Die hat ja echt bewiesen, dass Berufung und Beruf nicht dasselbe sind", scherzte das Reality-TV-Urgestein und fragte sich, wo die Friseurin "denn ihre Ausbildung gewonnen habe".