Nach Praktikum im Landtag: Geht Lisa Müller nun in die Politik?

München - Nach Abschluss ihres Praktikums bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (60) plant Dressurreiterin Lisa Müller (36) keinen sofortigen Einstieg in die Politik .

Lisa Müller (36, l.) hat ihr Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner (60) abgeschlossen. © Lennart Preiss/dpa

"Dass ich mich jetzt sofort morgen aufstellen lasse, das denke ich, ist ziemlich früh, und da fehlt mir dann einfach das Wissen dazu", sagte die 36-Jährige an ihrem letzten Praktikumstag im Landtag.

Sie habe aber "fest vor", sich immer weiterzubilden und "auch Erfahrungen zu sammeln".

Ihre Zeit im Landtag bezeichnete Müller als "sehr, sehr spannend". Das Zusammenbringen verschiedener Perspektiven in der Politik sei "nicht so einfach, wie man immer denkt", und der Beruf erfordere "viel Ausdauer und Arbeit".

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bezeichnete ihre prominente Begleiterin als "äußerst engagierte, kluge und gut informierte Praktikantin, die sich sehr eingebracht hat".