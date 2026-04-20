Julia Römmelt klagt gegen Feinde: "Wenn man Lügen erzählt …"

Bonn - Bei den "Reality Awards 2026" wurde auf dem roten Teppich kein Blatt vor den Mund genommen. Schnell war klar: Realitysternchen lassen nun auch ihre Anwälte für sich kämpfen.

Christina Grass (37, l.) und Julia Römmelt (32) lassen nun wohl ihre Anwälte miteinander sprechen. © Screenshots /Trashkurs

"Christina hat in einem TikTok gesagt, dass ich mich hochschlafen würde", erklärte Julia Römmelt (32, "The 50") auf dem roten Teppich. "Wenn man Lügen erzählt, bekommt man Unterlassungsklagen", so die 32-Jährige im Trashkurs-Interview.

Christina Grass (37, "Bachelor in Paradise") weist diese Vorwürfe zurück: "Auf so eine Idee würde ich nicht kommen. Das ist lächerlich", schilderte sie.

Sie sieht einen neuen Trend, unliebsame Kontrahenten mit Anwaltsbriefen zu behelligen. Für sie passt Julias Aktion klar ins Bild: "Meine Meinung zu ihr bleibt bestehen."

Offenbar schwelt zwischen den Frauen noch der Streit um Christinas Ex: "Die Geschichte mit Marco, so was ist für mich hinterlistig", sagte die 37-Jährige im Gespräch.

Doch Julia betonte zu ihrer Affäre mit Marco Cerullo: "Da waren die schon zwei Jahre getrennt".