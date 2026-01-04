Baby-Schock: Julian Claßen und seine Palina rechnen mit Fehlgeburt

Köln - Einen Tag nach dem besorgniserregenden Schwangerschafts-Update gehen Julian Claßen (32) und Freundin Palina (25) tatsächlich vom Allerschlimmsten aus.

Die junge Influencerin Palina (25) musste vor Kurzem wegen starker Schmerzen und Blutungen ins Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/palinamin

Nachdem die 25-Jährige neulich verraten hatte, wegen höllischer Schmerzen und Blutungen ins Krankenhaus gegangen zu sein, folgt kurz darauf eine krasse Aussage von ihr.

Ihrem Instinkt zufolge vermutet sie, dass sie in der sechsten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten habe.

"Es sieht leider so aus, als wäre diese Schwangerschaft leider durch eine starke Blutung beendet worden. Auch wenn es früh war, tut das weh. Und das darf es auch", heißt es in einem emotionalen Instagram-Beitrag vom Wochenende.

Untermauert wird ihre tragische These mit einem Schwangerschaftstest, der nach den Blutungen negativ ausgefallen sei.

Endgültige Gewissheit haben die 25-Jährige und YouTube-Ikone "Julienco" aber noch nicht. Erst in der neuen Woche soll ein Termin bei der Frauenärztin Licht ins Dunkel bringen und das Paar über den aktuellen Stand informieren.