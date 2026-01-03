Kurz nach Baby-News: Julian Claßen und Palina bangen um Leben ihres Ungeborenen!

An Weihnachten machten Julian Claßen und Freundin Palina ihre Schwangerschaft offiziell. Jetzt musste die Influencerin aber ins Krankenhaus!

Von Maurice Hossinger

Köln - Knapp eine Woche nach der zuckersüßen Schwangerschafts-Meldung bangen Julian Claßen (32) und Freundin Palina (25) aus gesundheitlichen Gründen plötzlich um ihr Ungeborenes.

Palina (25) musste wegen extrem starker Schmerzen und Blutungen ins Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/palinamin Grund dafür sollen wohl gesundheitliche Probleme der werdenden Mama sein. Das teilten "Julienco" und seine bessere Hälfte neulich via Instagram mit. "Ich habe vor ein paar Tagen starke Blutungen bekommen. Sehr starke Krämpfe, sodass wir ins Krankenhaus fahren mussten. Ich bin wirklich nicht mehr klargekommen. Es waren furchtbare Schmerzen", erklärte die Influencerin. Den Aussagen der Ukrainerin zufolge seien es die schlimmsten Schmerzen im Unterleib gewesen, die sie jemals gespürt habe. Um das in Zukunft zu verhindern, stehe sie seitdem unter ständiger gynäkologischer Beobachtung. Julian "Julienco" Claßen Decke eingebrochen, überall liegt Schutt: Haus von Julian Claßen komplett verwüstet Ist das Leben des Babys etwa in Gefahr? "Ich muss Blutabnahmen machen. Der HCG-Wert wird die ganze Zeit getrackt. Und nächste Woche wissen wir mehr. Aufgrund der ganzen Feiertage war es jetzt ein bisschen schwierig – aber nächste Woche wissen wir Bescheid."

Verliert die Influencerin ihr Baby?