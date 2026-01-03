Kurz nach Baby-News: Julian Claßen und Palina bangen um Leben ihres Ungeborenen!
Köln - Knapp eine Woche nach der zuckersüßen Schwangerschafts-Meldung bangen Julian Claßen (32) und Freundin Palina (25) aus gesundheitlichen Gründen plötzlich um ihr Ungeborenes.
Grund dafür sollen wohl gesundheitliche Probleme der werdenden Mama sein.
Das teilten "Julienco" und seine bessere Hälfte neulich via Instagram mit. "Ich habe vor ein paar Tagen starke Blutungen bekommen. Sehr starke Krämpfe, sodass wir ins Krankenhaus fahren mussten. Ich bin wirklich nicht mehr klargekommen. Es waren furchtbare Schmerzen", erklärte die Influencerin.
Den Aussagen der Ukrainerin zufolge seien es die schlimmsten Schmerzen im Unterleib gewesen, die sie jemals gespürt habe. Um das in Zukunft zu verhindern, stehe sie seitdem unter ständiger gynäkologischer Beobachtung.
Ist das Leben des Babys etwa in Gefahr? "Ich muss Blutabnahmen machen. Der HCG-Wert wird die ganze Zeit getrackt. Und nächste Woche wissen wir mehr. Aufgrund der ganzen Feiertage war es jetzt ein bisschen schwierig – aber nächste Woche wissen wir Bescheid."
Verliert die Influencerin ihr Baby?
Mit ihren Grenzerfahrungen wolle sie ihre Community nicht nur über den Fortschritt der Schwangerschaft informieren, sondern auch anderen betroffenen Frauen Mut machen.
"Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch komplett mit. Auch für Frauen, die so etwas durchmachen. Und egal, ob das gut verläuft oder schlecht verläuft, damit wir einfach manchen Frauen vielleicht Mut machen können. Und die wissen, dass sie nicht alleine sind", hieß es in der Instagram-Story.
Allerdings wird Palina nicht nur mit aufbauenden Worten konfrontiert. Auch negative Kommentare fallen ihr in den sozialen Netzwerken auf, die ihre Situation herunterspielen.
"Leider entgehen mir auch nicht Nachrichten wie: 'So schlecht scheint es dir gar nicht zu gehen' und 'Du trauerst ganz schön wenig'. Ich weiß nicht, was euch einfällt. (...) Das ist ganz, ganz böse. Macht das einfach nicht."
Spätestens im Laufe der kommenden Woche wollen "Julienco" und Palina Neuigkeiten rund um ihr Baby verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/palinamin