Haben sich Julian Claßen und Tanja Makaric getrennt? "Julienco" wendet sich an seine Fans

Sind Julian "Julienco" Claßen (30) und Tanja Makaric (26) noch ein Paar? Die Hinweise verdichten sich, dass dem so ist. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

Bereits vor einigen Tagen äußerte sich der Mega-Unternehmer zu einem möglichen Liebes-Aus mit der einstigen Badenixe. "Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern. Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht", teilte "Julienco" seinen rund 6,4 Millionen Followern bei Instagram mit.

Denn zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass sich die beiden nach knapp einem Jahr wieder getrennt hatten, denn beide löschten die gemeinsamen Bilder von ihren Kanälen und entfernten sich gegenseitig aus ihrer Instagram-Bio, was zu einem Schock bei den Fans führte.

Doch wie es scheint, sind die beiden weiterhin ein Paar. "Hey, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, kam hier die letzten Tage nicht so viel von mir/uns", schrieb der Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) in einer neuen Instagram-Story am heutigen Montagmittag.

Allerdings scheint es in der Beziehung der beiden zu kriseln, wie Julian andeutete. Er würde das Interesse seiner Anhänger auch verstehen, doch diese müssen es auch verstehen, dass die beiden nicht direkt jedes Problem mit ihnen teilen würden, denn "manchmal braucht man auch einfach Zeit und einen gewissen Abstand und vor allem Privatsphäre".

Dies hört sich nicht danach an, dass Julian und Tanja sich getrennt hätten. Zudem gibt es einen weiteren Hinweis, dass die beiden weiterhin liiert sind.