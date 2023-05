Liebes-Aus bei Julian Claßen und Tanja Makaric? Die Gerüchteküche brodelt!

Anders als die einstige Badenixe hat "Julienco" die Fotos jedoch nicht wieder online gestellt und auch der Name von Tanja fehlt noch in seiner Bio.

Doch dies sorgte auch für Unverständnis bei ihren Fans. "Braucht ihr Aufmerksamkeit oder wieso diese Show?", fragte eine verärgerte Userin unter einem Beitrag der 26-Jährigen. Ein andere schrieb: "Sorry, aber komplett an Authentizität verloren!!! Einfach FLOP."

Zumindest etwas beruhigter können die Anhänger des Paares inzwischen sein. Denn Tanja stellte kurze Zeit später wieder einige Fotos online. Außerdem verlinkte sie ihren Liebsten auch wieder in ihrer Bio.

Bereits vor zwei Wochen brodelte die Gerüchteküche, als die frühere Schwimmerin alleine nach Kanada flog, um ihre Familie zu besuchen . Als Julian seiner Herzensdame dann jedoch Rosen und Schokolade in den Urlaub schickte, wurden die Gerüchte entkräftet.

Während seine Herzensdame alle Bilder wieder online gestellt hat, blieben sie bei "Julienco" offline. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

Aber nicht nur bei Tanja gibt es für das Verhalten des Paares kritische Kommentare. Auch bei den Fans des Mega-Unternehmers kommt das Hin und Her nicht gut an.

"Komische Situation. Die wollen bestimmt wieder bissl Aufmerksamkeit. Man weiß ja nicht", lautet ein kritischer Post unter einem seiner Bilder.

Eine weitere Userin schlägt in die gleiche Kerbe: "Durch solche Aktionen bekommen die auch noch ne Menge Follower ... Halleluja, ey."

Doch auch das Datum kommt den Fans von "Julienco" komisch vor. Denn am gestrigen Sonntag vor einem Jahr postete seine Ex Bianca "Bibi" Claßen (30) ihren letzten Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass sie genau an diesem Tag ein Comeback feiern wird, dieses blieb aber aus.

Nach 13 Jahren, davon vier als Ehepaar, trennten sich "Bibi" und Julian vor fast genau einem Jahr.