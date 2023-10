Julian Claßen bekommt Hausverbot in Bäckerei: Hat der Influencer eine Mitarbeiterin beleidigt?

Köln - In ziemlich deutlichen Worten machte Influencer und Familienvater Julian Claßen (30) neulich klar, der Mitarbeiterin einer Bäckerei gegenüber einmal ausfallend geworden zu sein. Dieser Grund steckt dahinter!

Julian Claßen erzählte am Dienstagnachmittag die Hintergründe zum Hausverbot in seiner einstigen Stamm-Bäckerei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Etwas mystisch und verheißungsvoll deutete der Ex-Freund von Bianca Claßen (30) am gestrigen Montag an, in einer Bäckerei Hausverbot zu haben.

Dazu teilte der Blondschopf einen kurzen Schnapsschuss in seiner Story, der den Eingang jener besagten Bäckerei zeigte.

Die Hintergründe wollte der Sonnyboy seinen sechs Millionen Fans schließlich "in Ruhe" erzählen - und er hielt sein Wort!

Aus seinem Auto heraus plauderte der Freund von Tanja Makaric (27) am heutigen Dienstag drauflos und ließ seine Community an einer seiner dunkelsten persönlichen Momente teilhaben.

Grund für den verbalen Ausrutscher soll nämlich Sohn Lio (5) gewesen sein, dem es nach dem Besuch beim Kinderarzt nicht gut gegangen sein soll.