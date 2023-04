Julian Claßen erlebt Schockmoment: "Habe sofort den Krankenwagen gerufen"

Julian "Julienco" Claßen (30) erlebte beim Spazierengehen einen Schockmoment. © Screenshot/Instagram/julienco_

Auf einer Straße mit "ganz vielen Mehrfamilienhäusern" sei der zweifache Vater mit seinen Sprösslingen Lio (4) und Emily (3) spazieren gewesen, als sie einen "ganz lauten Ruf von einem ganz alten Mann" hörten.

Der Ruf des Mannes hörte sich wohl ängstlich an, weshalb "Julienco", ohne jemanden zu sehen, zurückrief, ob da jemand sei und ob es demjenigen gut gehe. "So zehn, 20 Sekunden später kam dann so eine Antwort und kam so ein ganz alter Mann auf den Balkon, hat dann 'Hilfe' gerufen, konnte aber kaum sprechen", erzählte der Mega-Unternehmer.

Zwar antwortete der Freund von Tanja Makaric (25) dem älteren Herren, doch dieser ging wohl sofort wieder zurück in seine Wohnung. Daraufhin habe der 30-Jährige "voll Panik bekommen" und deshalb "überall bei den Nachbarn geklingelt, weil ich mir halt dachte, vielleicht kennt den Mann jemand, vielleicht ist er verwirrt oder so".

Zudem sei der Ex von Bianca Claßen (30) "sehr irritiert" gewesen, weil "das eine Straße war, wo ganz viele Menschen waren und wirklich niemand sich dafür interessiert hat".

Er sei nicht der Einzige gewesen, der den Ruf des Mannes gehört habe, aber der Einzige, der was unternehmen wollte.