Julian Claßen offenbart Luxus-Pläne: Das hat er mit seiner Kohle vor

Köln - Influencer Julian Claßen (31) hat große Pläne! Schon bald will der Kölner an einer der luxuriösesten Orte Europas Fuß fassen. Helfen soll ihm dabei unter anderem auch seine eigene Community.

Zu seiner Villa in Spanien zählen unter anderem ein kleiner Golfplatz und ein Pool. © Bildmontage: Screenhsot/Instagram/Julian Claßen

Schon seit Jahren setzt der Ex von Bianca Heinicke (32) sein Pferd nicht nur auf Social-Media-Werbung und die Zusammenarbeit mit großen Marken.

Ebenso als Unternehmer und stolzer Besitzer eines Hauses in Spanien darf sich der Zweifach-Papa mittlerweile schimpfen. Schon bald will "Julienco" sein Portfolio aber um eine Immobilie ausweiten - so weit der Plan.

Statt in Spanien will sich der Influencer auf dem französischen Immobilienmarkt platzieren. "Ich will eine Wohnung an der Côte d’Azur kaufen. Entweder in Cannes oder Nizza", verriet der Sonnyboy freudestrahlend am Sonntagnachmittag.

Anders als in seiner Kölner Luxus-Bude will "Julienco" diesmal aber auf überteuren Schnickschnack verzichten. "Das soll keine mega pompöse, riesige, krasse Wohnung werden."