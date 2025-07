Julian Claßen fassungslos: So viel Geld zahlt er für einen Wocheneinkauf für 4 Personen

Köln - Alles wird teurer - das musste auch Julian Claßen (32) zum Start in die neue Woche feststellen. Bei Instagram verriet der zweifache Vater, wie viel Geld er jüngst für einen einzigen Wocheneinkauf für seine Familie blechen musste. Das Sümmchen hatte es in sich ...

Alles in Kürze

"Ich hab noch nie in meinem Leben so einen teuren Einkauf gemacht. Das ist krass", räumte er ein und beklagte sich über die derzeitigen Preise, "die echt immer verrückter" würden.

Zwar hätten der 32-Jährige und seine Liebste auch "viele Protein-Produkte" gekauft, die von der Menge her "für längere Zeit halten" würden, dennoch schien "Julienco" die Summe kaum fassen zu können.

"Oh mein Gott Leute, wir haben gerade unseren Wocheneinkauf getätigt für vier Personen - 487 Euro!", offenbarte der zweifache Vater im Anschluss und schien angesichts der stattlichen Summe ziemlich schockiert zu sein.

Die Lebensmittel waren dabei noch in großen Taschen verstaut, den Kassenbon hatte Julian jedoch herausgeholt - und ihn fassungslos der Handykamera präsentiert.

Am Montag meldete sich der YouTuber auf seinem Instagram-Kanal bei seinen mehr als sechs Millionen Followern und berichtete in seiner Story vom soeben erledigten Einkauf, den er gemeinsam mit seiner aktuellen Freundin Palina auf dem heimischen Küchentresen platziert hatte.

Beim Verstauen des sündhaft teuren Einkaufs bekam Julian Claßen Unterstützung von Freundin Palina. © Bildmontage: Instagram/julienco_

Verarmen wird der Ex-Mann von YouTube-Legende Bianca Heinicke (32), die einst dank ihres Kanals "Bibis Beauty Palace" berühmt wurde, jedoch sicher nicht.

Erst kürzlich hatte Julian sich gemeinsam mit Freundin Palina eine Auszeit in seinem luxuriösen Feriendomizil in Spanien gegönnt, besitzt zudem bekanntlich auch in seiner Heimatstadt Köln mehrere Immobilien und verdient wohl auch mit dem ein oder anderen Werbedeal nicht schlecht.

Ein Preisbewusstsein scheint der Unternehmer sich dennoch bewahrt zu haben - zumindest, wenn man sieht, wie schockiert Julian über die Summe für seinen jüngsten Wocheneinkauf war ...