Julian Claßen lüftet Geheimnis um seinen Beziehungsstatus: Fans reagieren bitter enttäuscht

Die Pärchen-Fotos mit Tanja Makarić (26) sind zurück auf Julian Claßens (30) Instagram-Profil. © Montage: Instagram/Julian Claßen

Die zwischenzeitlich von seinem Instagram-Profil verschwundenen Pärchenbilder mit Tanja sind seit wenigen Tagen wieder auf Juliencos Seite zu finden. Allerdings hatte sich der Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) zuletzt weiterhin vage ausgedrückt.

"Wie so gut wie in jeder Beziehung haben auch wir Dinge, an denen wir täglich arbeiten", hatte Julian die Gerüchte über die mutmaßliche Liebeskrise mit Tanja in seinem letzten Statement quasi bestätigt.

Doch nun die Kehrtwende! Offensichtlich hat sich das Paar zwischenzeitlich wieder zusammengerauft. So verlinkte Julian Tanja am heutigen Mittwoch erstmals wieder in einer Story - inklusive eines kleinen weißen Herz-Emojis.

Demnach hatte die ehemalige Leistungsschwimmerin zwei Bierflaschen im Gefrierfach ihres Liebsten vergessen. "Das Bier hat jetzt auf jeden Fall die perfekte Temperatur erreicht", scherzte Julian angesichts des komplett gefrorenen Gerstensaftes.

Bei genauem Hinhören war abseits der Handykamera zudem ein unterdrücktes Lachen zu hören, das wohl von Tanja stammte.