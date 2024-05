Julian Claßen meldet sich ab: Müssen sich seine Fans Sorgen machen?

Köln - Seit Jahren geistert Julian Claßen (30) durchs Internet, hat als Influencer und YouTuber Millionen an Fans gewonnen. Damit soll für eine kurze Zeit allerdings vorerst Schluss sein. Steckt ihm die Trennung von Ex-Freundin Tanja Makaric (28) in den Knochen?

Seit etwas mehr als einem Monat geht Julian Claßen wieder allein durchs Leben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Etwas mehr als ein Monat ist seit der öffentlichen Bekanntgabe der Trennung von der ehemaligen Leistungsschwimmerin inzwischen vergangen.

Seitdem scheint es im Seelenleben des Kölners offenbar tagtäglich gebrodelt zu haben. So sehr, dass sich der Zweifach-Papa zu einem für ihn ungewöhnlichen Schritt habe hinreißen lassen.

Der 30-Jährige macht vorerst Schluss mit Instagram! Allerdings nicht für lange Zeit - vielmehr für zwei Tage will er das Handy einmal bei Seite legen und sich auf sich konzentrieren. "Mir geht's gerade nicht so gut, lege heute und bestimmt auch morgen mal das Handy weg", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Plagen den Ex von Bianca Claßen (31) etwa Seelenbisse und Schuldgefühle, weil er Tanja nach Flirt-Gerüchten mit einem Fußballer den Laufpass gegeben hatte?