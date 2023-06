Julian Claßen und seiner Tanja passiert Fauxpas auf Autobahn: "Können nicht mehr weiterfahren"

Mallorca/Köln - Julian "Julienco" Claßen (30) verbringt die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mit seinen Liebsten auf Mallorca. Dort ist dem Mega-Unternehmer nun jedoch ein Missgeschick passiert.

Julian Claßen (30) und Tanja Makaric (26) passierte auf der spanischen Autobahn ein Missgeschick. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

Gemeinsam mit seiner Freundin Tanja Makaric (26) und seinen beiden Kindern Emily (3) und Lio (4), die aus seiner gescheiterten Ehe mit Bianca "Bibi" Claßen (30) stammen, machte der YouTuber einen Familienausflug.

Doch dabei passierte dem Paar ein Fauxpas, welcher zu einer großen Verzögerung führte. "Ne, Hammer! Jetzt hängen wir hier irgendwo und können nicht mehr in unser eigenes Auto, beziehungsweise nicht mehr losfahren", ließ der 30-Jährige seine knapp 6,4 Millionen Follower bei Instagram wissen und schrieb zudem dabei: "Jetzt können wir nicht mehr weiterfahren."

Der Grund dafür: Die frühere Leistungsschwimmerin habe den Schlüssel auf dem Dach des Autos liegen lassen und sei dann losgefahren. Während der Fahrt dieser dann runtergefallen.

"Auf der Autobahn war so ein richtig krasses Geräusch. Und wir haben uns gefragt, was kann das sein und dann war es der Schlüssel", erzählte Tanja demütig in die Kamera ihres Freundes.

Der Schlüssel sei nun auf irgendeiner spanischen Autobahn und die vierköpfige Patchwork-Familie in irgendeinem spanischen Restaurant.