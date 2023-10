Julian Claßen pfeift auf Verbot, Freundin Tanja filmt alles: "Ich bin ein echter Gangster"

Julian Claßen (30) und Tanja Makaric (27) geben bei Instagram immer wieder Einblicke in ihren Alltag. © Instagram/julienco_

Vor einigen Tagen hatte Julian seinen mehr als sechs Millionen Instagram-Followern ziemlich überraschend gebeichtet, dass er seine ehemalige Lieblings-Bäckerei seit einiger Zeit nicht mehr betreten dürfte, nachdem er sich dort mit einer Bäckereifachverkäuferin gestritten hatte.

Doch wie war es zu dem Eklat zwischen Körnerbrötchen und Puddingschnecken gekommen?

Die Angestellte habe erst keinerlei Verständnis für Julians Söhnchen Lio (5) gezeigt, dem es nach Aussage des Blondschopfes am besagten Tag schlecht gegangen sei und habe den zweifachen Vater schließlich sogar des Geschäfts verwiesen. Und das, obwohl dieser dort nahezu täglich eingekauft hatte, wie Julian betonte.

"Ich bin dann auch kurz verbal ausfallend geworden und da bis heute nicht stolz drauf. Deshalb habe ich da Hausverbot", hatte der Kölner erläutert.

Nachdem Julian sich offenbar einige Zeit an das Verbot gehalten hatte, wagte er am Montag dann einen neuen Einkaufs-Versuch in der Bäckerei - diesmal jedoch mit Verstärkung von Freundin Tanja Makaric (27), wie in seiner Story zu sehen war.