Julian Claßen unterläuft Fauxpas: Was Sohn Lio damit zu tun hat

Julian "Julienco" Claßen (30) hat zwei Kinder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

Bereits am gestrigen Samstagmorgen verkündete der zweifache Papa bei einer Diskussion mit seiner Liebsten Tanja Makaric (26), dass sie gleich zu einem Wiegenfest müssen.

"Sie ist auf einem Geburtstag eingeladen und sie meinte, sie kann nicht dahingehen, wenn die Butter nicht ausgepackt ist", ließ Julian seine rund 6,3 Millionen Follower bei Instagram wissen.

Denn Tanja könne es nicht leiden, wenn die Butter, die so wohl zuvor zum Frühstück geöffnet wurde, noch halb verpackt auf dem Tisch liege - so könne sie nicht in Ruhe den Geburtstag feiern.

Doch das Paar schien auf einen Nenner gekommen zu sein. Anschließend machten sie sich gemeinsam mit Julians Sprössling Lio auf zu dem besagten Geburtstag.

Dieser jedoch sorgte genau dafür, dass dem 30-Jährigen und seiner Freundin ein Fauxpas unterlief.

"So, wir sind jetzt hier auf einem Spielplatz", teilte der Sonnyboy in einer weiteren Story mit und führte weiter aus: "Wir waren auf einem Kindergeburtstag eingeladen."

Dann musste "Julienco" kurz unterbrechen, denn sein vierjähriger Sohnemann war im Hintergrund zu hören. "Lio, was ist jetzt das Problem?", fragte der Blondschopf.