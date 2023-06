Julian "Julienco" Claßen gibt preis, was ihm unangenehm ist

Julian "Julienco" Claßen (30) hat ein Problem damit, wenn Leute ihm zuschauen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

Eigentlich sollten Influencer keine Scheu vor der Kamera haben. Denn fast alle von ihnen verdienen ihr Geld mit Werbung auf sozialen Medien.

Daher sollten sie ohne Probleme Storys aufnehmen und hochladen können. Julian "Julienco" Claßen, ist dies jedoch unangenehm, wie er seinen rund 6,4 Millionen Followern am heutigen Donnerstag mitteilte. "Einen wunderschönen guten Tag. Ich war gerade beim Friseur", fing der Muskelprotz an, um dann auf eine Eigenschaft hinzuweisen: "Boah, das ist mir so unangenehm. Die Person neben mir guckt mich gerade an dabei. Ich versteck mich."

Während er die Instagram-Story aufnahm, saß der Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) in seinem Auto und fühlte sich von einem anderen Menschen beobachtet. "Ich weiß nicht", fuhr der 30-Jährige fort. "Das hat einfach nie aufgehört, unangenehm zu werden."

Deshalb fragte er seine Community, wie diese dazu steht: "Wär euch das jetzt unangenehm, so ein Handy zu halten und während andere Leute an euch vorbeigehen oder euch angucken, einfach so in die Kamera zu sprechen?"

Zwar könne ihm das "eigentlich scheißegal sein, was die anderen denken", dennoch sei es ihm kurz unbehaglich gewesen.