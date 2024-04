Narzissmus-Vorwürfe nach Trennung von Tanja Makarić: Julian Claßen will jetzt zum Psychologen!

In seiner Instagram-Story hat Julian "Julienco" Claßen (30) von seinem aktuellen Gemütszustand berichtet. © Bildmontage: Instagram/julienco_ (Screenshots)

Denn wie Julian nun in seiner Instagram-Story verrät, überlegt er, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen - wohl auch wegen der üblen Beleidigungen, die er in den sozialen Netzwerken über sich ergehen lassen muss.

Immerhin finden sich bei Facebook, Instagram und Co. unzählige Kommentare, die Julian die Schuld am Liebes-Aus mit Tanja geben und ihn als Narzissten verunglimpfen.

Sprüche, die dem 30-Jährigen offenbar sehr nahegehen. Zumal er sich schon nach dem Scheitern seiner Ehe mit Bianca "Bibi" Heinicke (31) im Jahr 2022 ähnliche Kommentare anhören musste.

Kein Wunder also, dass sich Julians Fans Sorgen um den Gemütszustand des Influencers machen. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan daher wissen, ob er mit dem "ganzen Hate" klarkommen würde, der derzeit auf ihn einprasselt.