"Shoppen auf den Malediven": Julian Classen kann kaum fassen, wie teuer dieses Kleid ist!

In seiner Story hatte Julian seine mehr als sechs Millionen Follower zum "Shoppen auf den Malediven" in ein Geschäft "mitgenommen", ohne dabei zu zeigen, um welchen Laden es sich konkret gehandelt hatte.

Das Paar genießt seinen Urlaub in vollen Zügen - doch als die beiden dort jüngst zu einem kleinen Einkaufsbummel aufbrachen, staunten sie nicht schlecht! Anlass war der schwindelerregende Preis für ein Ballkleid, über den so mancher Otto Normalverbraucher wohl nur herzhaft lachen konnte.

Zurzeit genießt das Paar eine Auszeit in paradiesischer Kulisse und checkte vor einigen Tagen in einem luxuriösen Resort auf den Malediven ein, wie beide bereits auf ihren Instagram-Kanälen gezeigt hatten.

YouTuber Julian Claßen hat mit gerade mal 30 Jahren schon einiges erreicht, kann sich dank seiner Erfolge heute ein Leben in Saus und Braus leisten und pflegt einen Lebensstil, von dem viele nur träumen können.

Für schlappe 27.000 Dollar sucht dieses extravagante Ballkleid einen neuen Besitzer. © Bildmontage: Instagram/julienco_

Dafür hielt der YouTuber die Handykamera auf einen Kleiderständer, an dem ein besonders hübsches Ballkleid hing: Mehrere Tüll-Schichten in einem zarten Hellblau - gespickt mit funkelnden Glitzersteinen - waren in dem kostspieligen Teil verarbeitet worden und sorgten somit für einen regelrechten "Cinderella"-Moment.

"Was schätzt du, wie teuer das Kleid ist?", fragte Julian seine Liebste schließlich, woraufhin die Ex-Leistungsschwimmerin noch recht bescheidene "1500 Dollar" in den Raum warf.

Mit dieser Einschätzung hatte sie sich jedoch gründlich getäuscht, denn als der 30-Jährige daraufhin nach dem Preisschild griff und den tatsächlichen Kaufpreis offenbarte, blieb beiden kurzzeitig die Spucke weg.

"Ach so, 27.000 Dollar. Ja, okay", rief Julian schließlich aus, nannte damit eine Summe (umgerechnet immerhin knapp 25.500 Euro), für die andere sich glatt einen Neuwagen leisten würden, und ließ schnell wieder die Finger von der sündhaft teuren Traumrobe.