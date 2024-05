Wegen seines Körpers: Julian Claßen muss "Kritik" von Söhnchen Lio einstecken

Braungebrannt und muskulös zeigt sich Julian Claßen gerne auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Seit der Trennung von Tanja Makaric (27) Ende März ist der Unternehmer und Familienvater wieder mehr oder weniger auf sich allein gestellt.

Neben seinen Freizeitbeschäftigungen muss sich der Kölner auch wieder ganz allein um Söhnchen Lio (5) und Tochter Emily (3) kümmern.

Ausgerechnet sein Erstgeborener stieß dem ambitionierten Blondschopf nun symbolisch ein Messer in den Rücken. "Lio, was hast du gerade festgestellt? Was hatte der Papa früher mal mehr?", wollte der Ex von YouTube-Urgestein Bianca Claßen (31) wissen.

Und Lio? Zögert keine Sekunde und lässt mit seiner kurzen und knappen Antwort den Ehrgeiz in Papa wieder aufflammen: "Muskeln!"

Ganz besonders nach der Trennung von "Bibisbeautypalace" trainierte "Julienco" einiges drauf, lieferte sogar einen krassen Vorher-Nachher-Vergleich auf seinem Instagram-Profil.