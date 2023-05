Wer sorgt sich wann um die Kinder? Julian Claßen spricht über Beziehung zu Ex Bibi

Inzwischen ist Julian Claßen (30) neu verliebt und glücklich an der Seite von Neu-Freundin Tanja Makarić. © Screenshot/Instagram/julienco_

Seit er seine neue Liebe mit der Welt teilt, wirkt Julian glücklich und scheint sein Leben vollends zu genießen. Stets an seiner Seite: seine neue Freundin Tanja Makarić (26). Die einstige Profi-Schwimmerin sei die Richtige und verstehe sich zudem gut mit den beiden Kindern. "Das ist ein sehr schönes Gefühl. Wir sind sehr glücklich zusammen", bekräftigte der YouTube-Millionär.

In ihrer jungen Liebe hat sich das Pärchen bereits einen Traum erfüllt: ein gemeinsames Haus auf Mallorca. Dabei besitzt der Kölner bereits eine Neubau-Villa mit kleinem Golfplatz und riesigem Pool in Spanien. Selbst das Nachbargrundstück gehört ihm.

Ein neues Haus darf in der neuen Beziehung aber offenbar nicht fehlen. In zwei Monaten soll es bereits so weit sein. Dann ziehen der Auto-Liebhaber und seine brünette Freundin in das Luxus-Anwesen auf der Sonneninsel.

Ob er sich langfristig dort niederlassen will, verriet er nicht. Allerdings werde er sich das Sorgerecht sicherlich weiterhin teilen wollen, weshalb regelmäßige Abstecher nach Köln bestimmt nicht ausgeschlossen sind.