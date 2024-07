Julian Claßen offenbart psychische Krankheit: "Völlig in Angst ausgeartet!"

Wer hätte das gedacht: YouTube-Star Julian "Julienco" Claßen (31) litt jahrelang unter sozialen Ängsten. © Instagram/julienco_ (Screenshot)

"Ich glaube, ich habe noch nie öffentlich darüber gesprochen", beginnt "Julienco" im Podcast "Die Petze und der Besserwisser", den er gemeinsam mit seiner Schwester Bianca Schmitt aufnimmt, von seiner Leidensgeschichte zu erzählen. Er offenbart: "Ich war damals krankhaft schüchtern."

Eine Eigenschaft, die so gar nicht zu seinem Leben als erfolgreicher Influencer passt. Immerhin verdient er mit seiner Offenheit und seiner Kommunikationsstärke sein tägliches Brot.

Einst aber habe die Schüchternheit sein Leben dominiert, erzählt der 31-jährige YouTuber - insbesondere, weil sie sich mit der Zeit zu einer ernsthaften psychischen Krankheit entwickelt hatte.

"Das ging so weit, dass es völlig in Angst ausgeartet ist", berichtet der Ex-Mann von Influencerin Bianca Heinicke (31), der seine Probleme konkretisiert: "Angst vor bestimmten Situationen. Angst vor neuen Situationen. Und Angst vor Situationen, in denen ich auf mich allein gestellt war."