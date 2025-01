Julian F.M. Stoeckel gedenkt ermordeten Kult-Designers Rudolph Moshammer: "Ein Verlust"

Berlin - 20 Jahre ist es inzwischen bereits her, dass Rudolph Moshammer (†64) ermordet wurde. Nun hat Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) an den Kult-Designer erinnert.

Julian F.M. Stoeckel (37, Foto) sah in Rudolph Moshammer (†64) ein Vorbild. © Uli Deck/dpa

"Ein Verlust für München, ein Verlust für das deutsche Showbusiness. Kein Modezar stand so für Glamour wie er", schrieb Stoeckel in einem Beitrag auf Instagram.

Moshammer habe "das deutschsprachige Showbusiness mit seiner Persönlichkeit, seinem Scharfsinn und seinem Glamour bereichert", erklärte der Berliner.

Der Designer war am Morgen des 14. Januar 2005 tot in seinem Haus in Grünwald bei München gefunden worden - ermordet von einem 25-jährigen Stricher, den der Designer vom Münchner Hauptbahnhof mit nach Hause genommen hatte.

Seit den 1990er-Jahren wurde der Paradiesvogel mit den schwarzen, hochtoupierten Haaren mehr und mehr zu einem TV-Promi, wozu er mit seinem exzentrischen Auftreten auch selbst beitrug.

Zu Moshammers Kunden zählten unter anderem Arnold Schwarzenegger (77), Carl XVI. Gustaf von Schweden (78), Thomas Gottschalk (74), Siegfried & Roy und Roberto Blanco (87).