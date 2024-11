Julian F. M. Stoeckel in tiefer Trauer: "Lasse nicht zu, dass Angelo einfach verschwindet"

Julian F. M. Stoeckel (37) zeigte sich tief bestürzt über den Tod von Angelo Conti (l.), der in der vergangenen Woche im Alter von 67 Jahren gestorben ist. © Screenshot/Instagram/julianfmstoeckel (Bildmontage)

Vor rund einer Woche ist der schillernde Drag-Künstler aus Österreich überraschend verstorben. Laut dem Magazin "ggg.at" erlitt Angelo Conti einen Schlaganfall, viel mehr ist bislang nicht bekannt.

Das beklagte auch Julian F. M. Stoeckel: "Die genauen Details zum Ableben von Angelo werden unter Verschluss gehalten." Vor allem die anstehende Beerdigung des Travestie-Stars ist ein Reizthema für Stoeckel.

So gebe es "im Hintergrund Kräfte", die eine Beerdigung in Wien oder in Contis Heimatregion, dem Burgenland, verhindern wollten, deutete Stoeckel an. Namen oder mögliche Gründe dafür nannte er nicht.

"Ich bin traurig und enttäuscht", erklärte der 37-Jährige. Stoeckel will sich nicht damit abfinden, dass Freunden und Fans die Möglichkeit verwehrt wird, sich angemessen von Angelo Conti zu verabschieden.

"Daher habe ich mich entschlossen, eine eigene Abschiedsfeier zu organisieren", verkündete der Modedesigner.