Julian F.M. Stoeckel moderiert die Olympischen Sommerspiele, dabei hat er gar keine Ahnung von Sport

Berlin - Julian F.M. Stoeckel (37) kennen viele als den bunten Entertainer in verschiedensten Reality-TV-Formaten . Nun wird er die Olympischen Spiele bei Eurosport präsentieren.

Julian F. M. Stoeckel (37) ist aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken, doch bei sportlichen Veranstaltungen sieht man ihn eher selten. © Thomas Banneyer/dpa

Bei der "Apart"-Fashionshow in Berlin durfte der 37-Jährige am Montag bereits in die Moderations-Rolle schlüpfen.

TAG24 war vor Ort und hakte nach: Wie fühlt es sich an, vor so vielen Menschen durch eine Show zu führen? "Ich bin von der PR-Agentin des Unternehmens gefragt worden, ob ich Lust hätte. Mir kam die Marke sehr bekannt vor, daher stand schnell für mich fest: Auf diese Herausforderung habe ich richtig Bock!"

Zudem habe er vorher viel recherchiert und mit der Marken-Verantwortlichen gesprochen, um seine Moderation bestmöglich aufzubauen. Besonders wichtig sei ihm eine lustige Moderation gewesen, bei der "niemand gähnt und fast in Sekundenschlaf fällt".

"Dabei war es sehr knapp, dass ich es überhaupt zu der Show geschafft habe. Ich war bis vor wenigen Stunden noch in Köln, anlässlich des CSD." Auf den Berliner CSD werde er nicht gehen können.

Am Freitag ist er bereits in Paris, um als "Starmoderator" die Olympischen Sommerspiele für Eurosport zu kommentieren.