Kein leichter Start ins Leben: Fußballstar und Moderatorin sind wieder Eltern!

Auch in der Caption deutete das Paar an, dass nicht alles nach Plan gelaufen sei: "New life! Endlich durften wir unsere kleine Kämpferin nach Hause bringen", schrieben die beiden zu dem Foto.

Sarah Richmond und Julian Weigl sind schon seit 2011 ein Paar. © Screenshot/Instagram/juweigl

In ihrer Story ging Richmond dann noch ein wenig mehr ins Detail. "Wir hatten nicht den leichtesten Start, aber jetzt wird alles zuhause nachgeholt", schrieb sie und ergänzte, dass es deshalb auf ihrem Kanal so lange still gewesen sei.

Außerdem verriet die 26-Jährige, dass sie genau am Geburtstag ihrer ersten Tochter Bruna Marie, die am gestrigen Dienstag 3 Jahre alt wurde, nach Hause gekommen seien - ein "unbezahlbares" Gefühl für die Zweifach-Mama.

Was genau in der Zeit nach der Geburt passiert war, verriet die Moderatorin des Kinderprogramms MausLive allerdings nicht, auch der Name der kleinen Kämpferin bleibt vorerst geheim.

Julian Weigl und Sarah Richmond sind bereits seit 2011 ein Paar, gaben sich 2020 das Ja-Wort und krönten ihre Liebe bereits im Folgejahr mit Tochter Bruna.

Jetzt genießt die vierköpfige Familie, die seit Weigls Wechsel zu Borussia Mönchengladbach 2022 wieder in Deutschland lebt, erst einmal ihre Kennenlernzeit - und verrät vielleicht mit der Zeit noch das eine oder andere Detail.