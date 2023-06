Julian Zietlow tritt heftig gegen Ex Alina nach: "Unfassbar toxische Beziehung"

Julian Zietlow (38) hat bei Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Ex Alina Schulte im Hoff erhoben. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Ihren Namen nannte er zwar nicht explizit, aber aus dem Zusammenhang kann man eindeutig herleiten, von wem der Skandal-Influencer bei Instagram sprach.

"Was ich gestern bis zum Äußersten realisiert habe ist, in was für einer unfassbar toxischen Beziehung ich mich befunden habe", teilte er seinen inzwischen 238.000 Followern am Dienstag in seiner Story mit.

Daher riet er seiner Community, dass es besser sei, zu gehen, als ständig nur reduziert und kritisiert zu werden, "egal was Du auch machst, egal wie sehr Du Dich aufopferst", betonte der 38-Jährige.

"Du hast keine Chance, dass es besser wird, es wird nur immer noch schlimmer", und zwar umso mehr Harmonie man suche, erklärte Zietlow.

Das liege daran, dass "die andere Person so wenig Selbstliebe in sich hat, dass sie Dich zwingt, Dich zu reduzieren, damit es ihr besser geht", trat der 38-Jährige heftig gegen seine Ex nach - erneut ohne ihren Namen zu nennen.

Dabei müsse es in toxischen Beziehungen nicht einmal zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen, denn "emotionale Gewalt ist nicht besser, sondern sie kann so subtil sein, dass Du wirklich denkst, Du hast 'ne Meise", gab Julian zu bedenken - und ergänzte: "Dabei ist es die andere Person."