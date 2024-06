Feuer-Schock bei den Zietlows: "Hatte richtig Panik"

Aline Schulte im Hoff (37) ist beim Anblick des Feuers in Panik ausgebrochen. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff (Bildmontage)

Im Yoga-Zimmer in ihrem Haus in Berlin war eine Massage-Pistole in Flammen aufgegangen, die die 37-Jährige dort nach eigener Aussage rund 30 Minuten zuvor an die Ladestation angeschlossen hatte.

"Das erste Mal in meinem Leben hatte ich richtig Panik", berichtete sie. Ein Video, das offenbar aus einer Überwachungskamera stammt, zeigt, wie schnell sich das Feuer entwickelte und um sich griff.

Während sie im Garten den Pool reinigte und Julian im Schlafzimmer ein Nickerchen machte, nahm Aline demnach einen Piepton wahr, den sie zunächst einem Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung zuordnete.

"Ich denke mir so endlich kommt die Müllabfuhr, weil es sich so anhörte als, wenn die BSR rückwärts fährt", berichtete sie.

Als der schrille Ton jedoch nicht verstummte, machte sie sich auf die Suche nach der Quelle. "Unsere Feuermelder führten mich ins Yoga-Zimmer aus dem durch die geschlossene Tür schon schwarzer Rauch kam", schilderte Schulte im Hoff die bedrohliche Situation.