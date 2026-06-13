Julian Zietlow darf seine Kinder nach Urteil nicht mehr auf Social Media zeigen

Berlin/Abu Dhabi - Lange zeigte Fitness-Influencer Julian Zietlow (41) seine Kinder selbst im Netz. Doch das ist jetzt laut einem Gerichtsurteil offiziell verboten.

Künftig dürfen die Kinder von Julian Zietlow (41) nicht mehr in den sozialen Medien gezeigt werden. © Screenshot/Instagram/julianzietlow

"Bevor ich es vergesse, meine Lieben, meine Kinder dürfen nicht mehr im Social Media gepostet werden", berichtete Zietlow in einem Instagram-Video.

Laut eigener Aussage begrüßt der Influencer die Entscheidung des Hohen Gerichts in Abu Dhabi. Dieses ordnete zusätzlich an, dass auch sämtliche bisherigen Beiträge gelöscht werden müssen.

Seinen Kurs hatte Zietlow bereits vor einiger Zeit geändert. "Es war die geilste Entscheidung, vor neun Monaten zu sagen, ich poste meine Kinder nicht mehr", so der 41-Jährige. Damit kämpfe er "um ihre Sicherheit". Neben möglichen Missbrauchsrisiken solcher Bilder kritisierte er vor allem die psychologischen Folgen für Kinder.

Julian Zietlow sprach selbst von einem historischen Urteil: "Das ist ein absolutes Novum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sowas gab es noch nie."

Noch vor wenigen Jahren hatte Julian seine Kinder regelmäßig auf Instagram präsentiert und Kritik daran zurückgewiesen.