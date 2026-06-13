Julian Zietlow darf seine Kinder nach Urteil nicht mehr auf Social Media zeigen
Berlin/Abu Dhabi - Lange zeigte Fitness-Influencer Julian Zietlow (41) seine Kinder selbst im Netz. Doch das ist jetzt laut einem Gerichtsurteil offiziell verboten.
"Bevor ich es vergesse, meine Lieben, meine Kinder dürfen nicht mehr im Social Media gepostet werden", berichtete Zietlow in einem Instagram-Video.
Laut eigener Aussage begrüßt der Influencer die Entscheidung des Hohen Gerichts in Abu Dhabi. Dieses ordnete zusätzlich an, dass auch sämtliche bisherigen Beiträge gelöscht werden müssen.
Seinen Kurs hatte Zietlow bereits vor einiger Zeit geändert. "Es war die geilste Entscheidung, vor neun Monaten zu sagen, ich poste meine Kinder nicht mehr", so der 41-Jährige. Damit kämpfe er "um ihre Sicherheit". Neben möglichen Missbrauchsrisiken solcher Bilder kritisierte er vor allem die psychologischen Folgen für Kinder.
Julian Zietlow sprach selbst von einem historischen Urteil: "Das ist ein absolutes Novum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sowas gab es noch nie."
Noch vor wenigen Jahren hatte Julian seine Kinder regelmäßig auf Instagram präsentiert und Kritik daran zurückgewiesen.
Auf Instagram berichtet Julian Zietlow von der Entscheidung des Gerichts
Kinderfotos bei Zietlow-Ex Alina Schulte im Hoff noch online
Jetzt kritisierte Julian Zietlow ein solches Vorgehen umso schärfer: "Es ist Selbstbeweihräucherung, nichts anderes. Alle Ausreden, die ihr dafür erfindet, warum ihr eure Kinder zeigt, sind Bullshit."
In seinem Video warnte Zietlow eindringlich vor den Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder: "Und das können diese kleinen Seelen überhaupt nicht tragen. Die werden genauso abhängig und krank von dieser Scheiße, wie ihr selbst."
Unklar blieb bisher, wie Zietlows Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (39) mit dem Urteil umgehen wird. Diese lebt ebenfalls in Dubai.
Auf ihrem Instagram-Kanal sind die gemeinsamen Töchter Lilly (10) und Liv (4) aktuell noch zu sehen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/julianzietlow