Julian Zietlow entspannt nackt in den Bergen

Berlin - Nach der Trennung von Freundin Kate Kolosovskaia (25) versucht Influencer Julian Zietlow (39), sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Auf dem Plan steht vor allem eine Menge Mediation. Jetzt zeigt er sich schon wieder nackt.

Sein neuestes Instagram-Video unterstreicht die These, dass er sich mit viel Meditation vom Trennungsschmerz heilen möchte. Man sieht den 39-Jährigen, wie er nackt auf einer Bank sitzt. Sein Gemächt hat er nur mit einem Tuch bekleidet.

Viele hatten die Befürchtung, dass der ehemalige Fitnesscoach nach der Trennung von seiner Freundin komplett die Bodenhaftung verliert. In seinen vergangenen Videos war zu sehen, wie er immer wieder an spirituellen Zeremonien teilnahm.

Mit diesem Foto suchten die Behörden auf Bali nach dem deutschen Influencer. © Screenshot/Instagram/canggu_bali

Zietlow ist dafür bekannt, mit sich und seinem Körper im Einklang zu sein. In den vergangenen Monaten war er immer wieder nackt zu sehen. So auch vor wenigen Wochen, als er ohne Klamotten in einem balinesischen Tempel meditierte.

Seine Nacktheit schien jedoch nicht allen zu gefallen - und zum Nachteil des 39-Jährigen wurde er im Anschluss von der Polizei gesucht. Die zuständigen Behörden auf Bali sahen die Meditation von Zietlow als eine Verletzung von religiösem Boden an.

Die Suchaktion der Behörden auf Bali hat Zietlow anscheinend dazu veranlasst, wieder nach Europa zurückzukehren. Das aktuelle Video soll ihn in den Schweizer Bergen zeigen. Zufall? Mitnichten.