Julian Zietlow: Ist Freundin Kate etwa schwanger?

Julian Zietlow (38) und Kate Kolosovskaia (25) haben sich beim sektenähnlichen Bashar-Kult in Thailand kennengelernt. © Screenshot/Instagram/katekolosovskaia (Bildmontage)

"Ich habe etwas für Euch, Leute", haucht Kate in dem Clip in ihrer Story lasziv in die Kamera und lässt diese über ihren lediglich mit einem knappen blauen Bikini bekleideten Körper gleiten.

Aha, jetzt wird es erotisch, denkt sich der aufmerksame Verfolger des Social-Media-Games von Zietlows "Four Junkies"-Clique, beruhigt darüber, dass es in dieser schnelllebigen Welt noch Konstanten gibt.

Doch auch dieser Glaube wird enttäuscht! Statt die erst kürzlich gelifteten Brüste zu präsentieren, streichelt sich Kate zärtlich über den auffällig gewölbten Bauch und markiert dazu Julian Zietlow.

Erwarten der ehemalige Fitness-Guru und seine "spirituelle Ehefrau" etwa Nachwuchs? Aus einer früheren Beziehung hat die 25-Jährige bereits einen Sohn.

Allerdings: Im Juni hatte Kate Kolosovskaia schon einmal mit einem Bild von einem angeblich positiven Schwangerschaftstest für Aufsehen gesorgt - was sich am Ende nicht bestätigte. Fans hatten der 25-Jährigen daraufhin vorgeworfen, nur Aufmerksamkeit zu wollen.

Auch das aktuelle Treiben von Freund Julian sieht nicht danach aus, als träume er von einem gemeinsamen Familienleben auf der thailändischen Insel Ko Phangan.