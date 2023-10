Julian Zietlow über Wiedersehen mit seiner Ex: "Einfach nur wundervoll"

Das Wiedersehen zwischen Julian Zietlow (38) und seiner Ex-Freundin Kate Kolosovskaia (25) fiel sehr herzlich aus. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

"Es war so weit, ich habe Kate getroffen", berichtete Julian Zietlow in seiner Instagram-Story. Es sei ein besonderes Erlebnis gewesen, vor dem er "viele Ängste und Gedanken" gehabt habe.

Schauplatz der denkwürdigen Begegnung war der Ort, an dem seinerzeit alles anfing: Koh Phangan, jene thailändische Insel also, auf der sich Julian und Kate im Februar dieses Jahres kennengelernt hatten.

"Ich hatte solche Angst, zurückzufallen. Weil mein inneres Kind gesagt hat: 'Ich will diesen Loop nicht noch mal fahren [...]. Beschütze mich'", erzählte der frühere Personal-Trainer.

Letztlich habe ihm sein Kumpel Luca Mut zugesprochen - und ihn zu dem Treffen mitgeschleppt, ohne dass er gewusst habe, dass auch Kate da sein würde.

Eine Strategie, die sich am Ende als die richtige erweisen sollte: "Es war das beste, das einfach hinter mich zu bringen", so Zietlow. "Es war eine wundervolle Begegnung mit sehr viel Liebe. Ich habe alles geteilt, was ich teilen wollte. Nicht aus dem Frust, den Emotionen oder dem Ärger heraus - sondern einfach vom Herzen."

Ist vielleicht also sogar ein Liebescomeback drin? Darum gehe es gar nicht, stellte der 38-Jährige klar!