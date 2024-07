Julian Zietlow will seine Alina noch einmal heiraten!

Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) geben ihrer Ehe eine zweite Chance. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff, Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

"Sie hat Ja gesagt", schrieb der Fitness-Influencer zu seinem neuesten Reel bei Instagram.

Alina präsentiert darin den funkelnden Ring an ihrem Finger, während die beiden strahlen wie frisch verliebte Teenager. Unterlegt ist der Clip passend mit Shania Twains "You're Still the One".

Auch Alina teilte ein Pärchen-Bild mit den Worten: "Ich war 16 und Julian 19. Wer hätte das nach den 1,5 Jahren gedacht?"

Und in der Tat hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Unternehmerin noch einmal ein Liebes-Comeback mit ihrer Jugendliebe Julian feiern würde, mit dem sie zusammen die Töchter Lilly (7) und Liv (2) hat.

Denn viel ist passiert in den vergangenen eineinhalb Jahren. Nach einer tiefen Depression verließ Julian Zietlow 2023 seine Familie, um in Thailand bei einem obskuren Kult ein neues, spirituelles Leben zu beginnen.

Unter dem Einfluss verschiedener psychoaktiver Substanzen veröffentlichte der 39-Jährige in dieser Zeit fast täglich immer bizarrer werdende Clips in den sozialen Medien.

Auch eine neue Liebe gab es: Zietlow kürte die damals 25-jährige Kate Kolosovskaia kurzerhand zu seiner "spirituellen Ehefrau".