Liebes-Comeback des Jahres? Darum gab Alina Schulte im Hoff Julian Zietlow eine zweite Chance

Auf Instagram zelebrieren Alina Schulte im Hoff (37) und Julian Zietlow (39) ihre neue, alte Liebe. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff (Bildmontage)

Der Schnappschuss, den Alina Schulte im Hoff auf Instagram veröffentlichte, zeigt sie mit ihrem Julian in vertrauter Pose.

Dazu schrieb sie: "Am Ende entscheiden nur die beiden Menschen, die es betrifft, denn auch die haben beide ihre eigene Wahrheit und treffen sich wieder, oder eben nicht."

Und - so ließe sich ergänzen - am Ende entscheidet wohl auch die Fähigkeit einer Ehefrau zu verzeihen. Denn zu verzeihen gab es in der Tat einiges, seit Julian Zietlow 2023 seine Frau und die beiden Kinder verließ, um in Thailand - in den Fängen einer obskuren Drogen-Sekte - die eigene Leere mit Substanzen-Missbrauch und fragwürdiger Spiritualität zu füllen.

Selbst über die neue - inzwischen längst ehemalige - "spirituelle" Ehefrau Kate Kosolovskaia (25) sah Alina hinweg, um den Weg zu bereiten für ihre neue, alte Liebe - ganz zu schweigen von Gaga-Videos ihres Gatten rund um Regentänze, Rausch und bizarre Liebesspiele.



Und während Julians Leben für längere Zeit einer einzigen fortgesetzten Eskapade glich, scheint all das inzwischen der Vergangenheit anzugehören. Alina Schulte im Hoff jedenfalls will ihrer Liebe eine zweite Chance geben.