Bittere Aussage: Justin Bieber kritisiert Hailey - doch löscht seine Worte sofort

"Uff, ich weiß - so gemein", schrieb der Grammy-Gewinner und fügte hinzu, dass er sich von der 28-Jährigen damals nicht respektiert gefühlt habe. Er bat sie in dem Beitrag sogar um Verzeihung und gestand, dass er sich offensichtlich geirrt habe.

Schon lange gibt es Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Hailey Bieber und Justin Bieber. © Lynne Sladky/AP/dpa

Doch nur wenige Stunden später war der Text wieder verschwunden! Der Sänger löschte die Beschreibung und ersetzte sie durch eine Reihe von Emojis.

Lediglich "🤷🫵🏻🫶🏼🥹" steht nun unter dem Beitrag - was seine Fans natürlich sofort bemerkten. In einem weiteren Post, einen Tag später, deutete Justin an, dass es ein "harter Tag" gewesen sei. Was genau er damit meinte, bleibt offen.

Schon länger gibt es Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares. Im Interview mit der Vogue versuchte die 28-Jährige jedoch, diese Spekulationen zu entkräften.

"Man könnte denken, dass die Leute sich beruhigen, nachdem man ein Kind bekommen hat - aber nein", so Hailey.

Im September 2018 heirateten Justin und Hailey - ganze sechs Jahre später begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind: Söhnchen Jack Blues.