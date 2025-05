Lebensgefahr! Hailey Bieber schockt mit dramatischen Kreißsaal-Details

USA - Schwangerschaften – und vor allem Geburten – verlaufen nicht immer ohne Komplikationen. Auch Stars wie Hailey Bieber (28) bleiben davon nicht verschont. In einem bewegenden Interview spricht das Model nun erstmals darüber, wie sie bei der Geburt ihres Sohnes nur knapp dem Tod entkam.

"Ich vertraue meiner Ärztin mein Leben an. Deshalb war ich innerlich ruhig, weil ich wusste, sie würde niemals zulassen, dass mir etwas passiert. Aber ich habe wirklich stark geblutet – und Menschen sterben daran. Dieser Gedanke geht dir durch den Kopf", schildert die Brünette.

Hailey und Justin Bieber (31) sind seit 2018 verheiratet. © ANGELA WEISSAFP

Auch die Wochen nach der Geburt waren für die 28-Jährige alles andere als leicht. Das Model hatte mit Körperwahrnehmungsstörungen und "Selbsthass" zu kämpfen.

Sie gibt an, sie habe gezielt nach bösen Kommentaren über ihr Aussehen gesucht – als Bestätigung dafür, dass sie nicht gut aussah –, fühlte sich danach jedoch noch schlechter und ärgerte sich, überhaupt nachgesehen zu haben.

"Ich muss mir jeden Tag selbst zureden: 'Hailey, du hast ein Baby bekommen. Du hast einen Menschen in dir wachsen lassen. Du hast einen Menschen geboren. Es ist okay. Sei gnädig mit dir. Gib dir Zeit'", so die 28-Jährige.

Hailey und Justin Bieber (31) sind seit September 2018 verheiratet. In den vergangenen Monaten sorgte vor allem das auffällige Verhalten des Popstars für Aufsehen und Spekulationen über eine mögliche Ehekrise.

Trotz allem bleibt das Paar zusammen und tritt weiterhin als Einheit auf.