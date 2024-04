Irre Verwandlung! Erkennt Ihr diesen Superstar?

Los Angeles - Als Instagram-User am Sonntag auf die Fotoplattform schauten, staunten sie nicht schlecht. Ein Promi präsentiert sich im komplett neuen Look. Hättet Ihr den Superstar erkannt?

Diese Fotos postete Justin Bieber (30) am Sonntag auf Instagram. Er machte eine unglaubliche Verwandlung durch. © Montage: Screenshot/Instagram/justinbieber (2)

Niemand Geringeres als Popstar Justin Bieber (30) zeigte sich mit (langem!) Vollbart, im Hemd und mit Sonnenbrille sowie -hut, unter dem ein paar zottelige Haarsträhnen hervorstanden.

Dieser Anblick ist ungewohnt für die knapp 300 Millionen Fans des Sängers. In den Kommentaren rätselten sie daher, ob der Account gekapert wurde ("OMG, wer bist Du?"). Ein anderer Anhänger schrieb nüchtern "Der Bro wird alt".

Doch es gab auch Anerkennung für den neuen Look des Biebers: Mehrere Kommentatoren schwärmten von der Gesichtsbehaarung des 30-Jährigen.

Unklar blieb am Sonntag allerdings, was es genau damit auf sich hat. Der Ehemann von Hailey Bieber (27) schrieb nichts an sein Posting ran.

Und noch merkwürdiger: Nach tagelanger Funkstille setzte er in der Nacht zum Sonntag (US-Zeit) gleich sechs Foto-Beiträge mit zum Teil mehreren Slides ab. Gerade einmal zwei Stunden vergingen zwischen dem ersten und letzten Posting dieser Reihe. Und sie alle haben keine Beschreibung.