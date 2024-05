Warum Justin und Hailey Bieber ausgerechnet jetzt ein Baby bekommen

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie könnten wohl glücklicher nicht sein: Am Donnerstag verkündeten Justin (30) und Hailey Bieber (27) ganz stolz, dass sie Eltern werden . Wie ein Insider nun verriet, sei der Zeitpunkt kein Zufall.

Untersuchungen ergaben, dass das Model ein Loch zwischen dem linken und dem rechten Vorhof des Herzens hatte, das ein Blutgerinnsel verursacht hat. Später musste das Loch in einer OP geschlossen werden.

Hailey erlitt im März 2022 beim Frühstück mit ihrem Mann einen vorübergehenden ischämischen Anfall bzw. einen sogenannten "Mini-Schlaganfall". Das Erlebte bezeichnete die 27-Jährige als "einer der gruseligsten Momente" in ihrem Leben.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat sich schon immer gemeinsame Kinder gewünscht. Doch den Kinderwunsch zu realisieren, war offenbar nicht ganz so einfach, wie jetzt eine Quelle der Daily Mail verriet.

Justin Bieber zeigte sich Ende April weinend auf Instagram. Fans fürchteten, dass sich das Paar getrennt haben könnte. © Collage: Screenshots/Instagram/@justinbieber

Und auch Justin hat sein Päckchen zu tragen. Der Kanadier leidet seit einigen Jahren an Lyme-Borreliose. Nur wenige Monate nach Haileys Schlaganfall litt der Popsänger infolge einer Gürtelrose am Ramsay-Hunt-Syndrom. In dieser Zeit war die Hälfte seines Gesichts gelähmt.

Die schweren Zeiten scheinen nicht spurlos an dem 30-Jährigen vorbeigegangen zu sein. Erst kürzlich zeigte sich Justin weinend auf Instagram.

Nun hofft das Paar, dass es bald ein gesundes Baby auf der Welt begrüßen darf. Lange soll es nicht mehr dauern, immerhin sei Hailey bereits im sechsten Monat.