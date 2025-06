Kryptische Botschaften und seltsame Selfies: Fans bangen um Justin Bieber

In einem der Beiträge zeigte sich der 31-Jährige in mehreren Nahaufnahmen. Dazu schrieb er: "ICH AKZEPTIERE, DASS GOTT MIR HEUTE MORGEN VERGIBT. SO KANN ICH MIR UND ANDEREN HEUTE VERGEBEN. MACH MIT, WENN DU MÖCHTEST."

In einer Story griff Justin Bieber das Thema Ketamin auf, was Besorgnis unter seinen Fans auslöste. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/justinbieber

In seinen Instagram-Storys setzte Bieber die Fotoserie fort und teilte weitere Selfies sowie lange, nachdenkliche Botschaften.

Dabei erwähnte er auch die Droge Ketamin. In einem Screenshot ist zu sehen, wie er offenbar eine Künstliche Intelligenz fragte: "Wurde Ketamin bereits verwendet, um die Emotionen von Menschen zu kontrollieren?"

Zu einem weiteren Foto schrieb der Sänger: "So fühle ich mich, nachdem mir die Leute immer wieder sagen, dass ich noch mehr tun muss, nachdem ich alles gegeben habe, was ich geben konnte."

In einer weiteren Story wandte sich Bieber erneut an seine Follower: "Wir wollen unser Leben so sehr auf die Arbeit ausrichten. Aber in diesem Leben geht es um Gott. Er liebt uns, damit wir uns gegenseitig lieben können. Hör auf, dein Leben auf die Arbeit auszurichten. Gott wird dich immer dazu inspirieren, mit der harten Arbeit zu warten."

Die ungewöhnlichen Beiträge werfen erneut Fragen zu Justin Biebers mentalem Zustand auf. Viele Fans zeigen sich besorgt über seine Aussagen und bizarren Inhalte.