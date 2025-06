"Wusste immer, dass du eine P*ssy bist!" Justin Bieber kündigt Kumpel die Freundschaft

Fans machen sich große Sorgen: Geht es Justin Bieber (31) gut? © IMAGO / Cover-Images

Immer wieder machte der Popstar in den vergangenen Monaten Negativ-Schlagzeilen. Egal ob kryptische Botschaften auf Instagram, seltsame Selfies oder Trennungsgerüchte um ihn und seine Frau Hailey (28) - rund um den Musiker wird es einfach nicht ruhig.

Nun sorgte Bieber am Sonntag (Ortszeit) mit einem neuen Social-Media-Beitrag für unzählige Stirnrunzler bei seinen mehr als 294 Millionen Followern auf Instagram.

Dort teilte er nämlich unkommentiert Screenshots von einem Chat-Verlauf zwischen ihm und einem (ehemaligen) Freund - und wurde dabei ziemlich ausfallend.

"Ich wusste, dass du eine P*ssy bist, deshalb habe ich mich immer von dir ferngehalten, aber ich war bereit, dir eine Chance zu geben", schrieb er wütend via iMessage. "Dies bestätigt, dass du die P*ssy warst, von der ich immer dachte, dass du sie bist."

Doch was hatte den Popstar dermaßen auf die Palme gebracht?

"Ich werde meine Gefühle niemals für jemanden unterdrücken", hatte er dem Ex-Kumpel zuvor noch geschrieben. "Konflikte gehören zu einer Beziehung dazu. Wenn du meine Wut nicht magst, dann magst du mich auch nicht."

Dass er ab und an wütend reagiere, sei lediglich eine Reaktion auf all das, was er in seinem Leben bisher durchmachen musste. "Von einer traumatisierten Person zu verlangen, nicht traumatisiert zu sein, ist einfach gemein", so Bieber weiter.