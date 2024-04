K-Pop-Star unerwartet gestorben: Sie wurde nur 30 Jahre alt

Südkorea - K-Pop-Star Park Bo Ram (30) wurde am späten Abend des 11. Aprils leblos in einem Badezimmer aufgefunden. Versuche, das Leben der Sängerin zu retten, scheiterten.

Park Bo Ram plante in diesem Jahr die Veröffentlichung eines neuen Albums. © Screenshot Instagram/ramramram2

Die südkoreanische Sängerin Park Bo Ram soll diversen Medienberichten zufolge in der Nacht zu Donnerstag mit Freunden gefeiert haben, als sie aus einem Badezimmer nicht wieder zurückkehrte.



Man habe nach ihr gesehen und die Sängerin bewusstlos vorgefunden, so "All K Pop".

Wenig später soll sie im Krankenhaus für tot erklärt worden sein.

"Park Bo Ram hat uns am späten Abend des 11. Aprils plötzlich verlassen. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir ihren Fans diese plötzliche Nachricht überbringen müssen", so die Agentur der Sängerin, Xanadu Entertainment, in einem offiziellen Statement.