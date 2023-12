Kader Loth probt eigenen ESC-Song: "Für mich gibt's keine Konkurrenz"

Kader Loth möchte für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö antreten. In der "Olivia Jones Bar" hat sie ihren Song "Diva" geprobt.

Von Alice Nägle

Hamburg - Sie möchte beim Eurovision Song Contest 2024 für Deutschland antreten: Reality-Sternchen Kader Loth (50). Am Mittwoch hat sie sich deshalb in der legendären "Olivia Jones Bar" auf dem Hamburger Kiez warm gesungen. TAG24 hat mir der 50-Jährigen über ihr Vorhaben gesprochen.

Kader Loth (50) möchte mit ihrem Song "Diva" beim ESC 2024 für Deutschland in Malmö antreten. © Lars Weber TAG24: Kader, wie kam es dazu, dass Du nach all den Jahren wieder Musik machst? Kader: Ich habe den richtigen Song produziert bekommen. Das Lied war so schön. Ein echter Ohrwurm. Und der Text hat mich so berührt. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt nicht auftreten, wann denn dann. Die Zeit vergeht auch. TAG24: Wieso möchtest Du unbedingt für Deutschland beim ESC 2024 teilnehmen? Promis & Stars Cathy Lugner mit pikanter Geburtstags-Beichte: "Ich liebe Sex!" Kader: ESC war für mich schon immer ein Traum. Als Kind habe ich immer mit der Familie die große Show gesehen und habe immer entweder für Deutschland oder die Türkei mitgefiebert. Und ich dachte immer: Irgendwann möchte ich auch auf dieser großen Bühne stehen. Als ich das Lied dann zum ersten Mal gehört habe, war ich plötzlich motiviert und selbstsicher. Die letzten Jahre hat Deutschland ja immer den letzten Platz ergattert und da dachte ich, schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden, wenn ich auftrete. TAG24: War "Diva" von Anfang an als ESC-Song geplant oder kamst Du erst auf die Idee, als Du ihn das erste Mal gehört hast? Kader: Das Lied "Diva" war gar nicht geplant. Es ist wirklich in einem stillen Kämmerlein entstanden mit einem Musikproduzenten. Der Text ist auf meinen Leib maßgeschneidert. Das ist einfach ein Ohrwurm! Innerhalb von drei Wochen wurde das Lied 80.000 Mal heruntergeladen. Ich glaube, dass es viele gibt, die sich mit dem Song identifizieren können. Ich war sicher, dass das Lied nicht so schlecht beim ESC ankommen könnte. Mehr oder weniger war das dann 'ne spontane Idee. Inzwischen haben wir uns aber wirklich beworben, die Unterlagen ausgefüllt und abgeschickt. Bislang kam noch keine Absage. So schlecht stehen meine Karten nicht, denke ich. Bis Ende Januar sollte ich ein Feedback bekommen für die Vorentscheidung. Und wenn ich in den Vorentscheid reinkomme, wäre das schon ein halber Sieg.

Kader Loth: "Es kommt auch einfach auf das Gesamtpaket an"

Kader Loth bei der Weltpremiere von ihrem neuen Song "Diva" in der "Olivia Jones Bar" in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24 TAG24: Du hast gesagt, Du bist ein riesiger ESC-Fan. Wieso? Was macht den Wettbewerb für Dich so besonders? Kader: Es ist natürlich ein internationaler Musikwettbewerb, bei dem Künstler für ihre Länder auftreten. Es ist auch ein politischer Wettbewerb. Man muss einen tollen Song präsentieren und ist auch irgendwo das Aushängeschild des Landes. TAG24: Wieso glaubst Du, dass Du ein gutes Aushängeschild bist und eine Chance hast, beim ESC zu gewinnen? Promis & Stars Warum musste er gehen? Heftige Vorwürfe gegen Marco Schreyl nach RTL-Aus! Kader: Na ja, manchmal sind es auch einfach einfache Lieder, die gewinnen, wie Lena vor 14 Jahren oder Nicole 1974 mit "Ein bisschen Frieden". Das war einfach ein so schönes Lied - einfach simple mit einem schönen Text, der die Menschen berührt hat. Man muss gar nicht so viel Krach machen auf der Bühne. Hauptsache, Menschen können sich irgendwie mit dem Lied identifizieren. Es kommt auch einfach auf das Gesamtpaket an, wie beliebt man ist und welche Fan-Base man hat.

Kader Loth präsentiert Weltpremiere in "Olivia Jones Bar"