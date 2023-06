Kader Loth mehr als nur ein Partygirl? "Ich hab auch eine andere Seite"

Berlin - In den letzten Jahren machte sich Kader Loth (50) vor allem durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten einen Namen. Von Big Brother bis hin zum Sommerhaus der Stars ließ die mittlerweile 50-Jährige kaum etwas aus. Doch wie tickt sie sonst?

Kader Loth und Ismet Atli sind schon seit 13 Jahren ein Paar. © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa

Derzeit ist sie mit ihrem Gatten Ismet Atli bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" zu sehen. Beide sind seit knappen 13 Jahren ein Paar und seit zehn Jahren glücklich verheiratet. Der Mann an ihrer Seite weiß vermutlich, wie die Party-Queen in Wirklichkeit tickt.

Dass sie auch ganz anders kann, gab die 50-Jährige jetzt im Interview mit dem Magazin Promiflash zu verstehen.

"Man kennt mich ja schon als Partygirl oder Trashqueen, aber ich hab auch eine andere Seite: die private Kader Loth", sagte der TV-Star, der sich schon seit Jahren auf den roten Teppichen der Republik heimisch fühlt.

Sie wolle den Leuten da draußen zeigen, dass sie mehr als nur Party machen kann.

Das sieht auch ihr Ehemann Ismet Atli so: "Gerade Kader ist schon so lange dabei und da kann man mal sehen, dass es nicht nur um Party geht", so ihr Angetrauter.