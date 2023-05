Neue Reality-Show "B:Real": Diese Promis zeigen ihr aufregendes Hauptstadt-Leben!

Berlin - Bei RTLZWEI steht mit "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" eine neue Reality-Daily-Soap mit "echten Geschichten aus Berlin" in den Startlöchern. Mit dabei sind Xenia Prinzessin von Sachsen (36), Kader Loth (50), Eric Sindermann (34) und viele mehr.

Die neue Show "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" ist ab dem 12. Juni bei RTLZWEI zu sehen. © RTLZWEI

Berlin gilt als die aufregendste Stadt Deutschlands: Eine brodelnde Metropole zwischen Glanz und Glamour, Liebe und Freundschaft - und bewegenden Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann.

Selbstredend, dass in der Hauptstadt auch die Promi-Dichte besonders hoch ist. Hier teilen sich die Stars und Sternchen WGs, feiern gemeinsame Partys und erleben die Höhen und Tiefen des Hauptstadt-Lebens.

Mit seiner neuen Show "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" verspricht RTLZWEI nun eine Reality-Daily-Soap, die bisher nie gesehene Einblicke in das Leben der Reality-Stars liefert.

Denn das neue Format zeige die Promis "abseits der Kameras und Shows, da, wo normale Realityshows aufhören - 'real' eben", heißt es in der Ankündigung des Privatsenders.

Ob es um die MS-Erkrankung von Xenia von Sachsen geht oder um die alltäglichen Probleme in der Promi-WG von Melody Haase (29), Arielle Rippegather (32) und Sanja Alena (29) - in "B:Real" zeigen sich die Promis so privat wie nie.

Die teilnehmenden Protagonisten der neuen Show können es kaum erwarten. So erklärte Kader Loth, ihres Zeichens die Grande Dame des deutschen Reality-Fernsehens, auf Instagram: "Das ist der heißeste Cast im Reality-TV!"

Auch für Eric Sindermann - aka "Dr. Sindsen" - geht mit der Teilnahme an der Sendung "ein großer Traum in Erfüllung", wie er auf der Social-Media-Plattform erklärte. Der anstrebende Modekönig sprach gar von der "großartigsten Reality-Daily-Soap [...], die es in Deutschland je gegeben hat".