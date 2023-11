Kader Loth wird zur Disco-"Diva": Schafft sie es zu Silbereisen?

Kader Loth (50) hat sich erneut als Sängerin versucht. Am Freitag erschien ihre Single "Diva". © Jens Kalaene/dpa

Wie sie gegenüber "Bild" erklärte, will die Berlinerin nämlich unbedingt einmal in einer Show von Schlager-Ikone Florian Silbereisen (42) auftreten.

"Ich würde unglaublich gerne bei einer Schlager-Nacht auftreten, die Florian Silbereisen moderiert. Das sind große Gefühle bei tollem Ambiente", sagte Loth dem Boulevard-Blatt. Sogar live zu singen traue sie sich mittlerweile zu.

"Es war eine lange Reise, aber ich bin happy, diesen Song mit euch zu teilen!", schrieb Loth auf Instagram. Ihr musikalisches Vorbild war in diesem Fall keine Geringere als Discopop-Queen Kylie Minogue (55). "Sie ist eine emanzipierte, starke Frau – wie ich. Ihre musikalische Richtung hat mich inspiriert", verriet Loth.

Im Video zu "Diva" tanzt sie im Glitzerkleid vor bunten Leuchtstäben, die das passende Disco-Feeling vermitteln. Die Beats sind elektronisch und gehen nach vorne, der Gesang der früheren "Big Brother"-Kandidatin erinnert tatsächlich ein wenig an Schlager - klingt aber erstaunlich passabel.

In den Lyrics will die 50-Jährige mit einigen Vorurteilen über ihre Person aufräumen. "Breaking News: Ich bin mehr/Als das Bild, Make-up und Tattoo", heißt es in der Strophe, bevor Loth klarstellt: "Auch ich träum' von Liebe und weine manchmal nachts."