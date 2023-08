Liebes-Aus bei Kader Loth? "Heute bin ich Single"

Obwohl verheiratet trägt Kader Loth (50) bei der Angermeier Trachtennacht die Schleife links. © Alice Nägle/TAG24

Nanu? Die Queen des Reality-TVs ist eigentlich seit 15 Jahren mit ihrem Ehemann Ismet Atli zusammen, sechs davon verheiratet. Gemeinsam kam das Ehepaar am Donnerstagabend auch ins Hofbräuhaus.

Wie es sich zur Einstimmung aufs Oktoberfest gehört natürlich im Wiesn-Look. Er in Lederhosen, sie im schicken Dirndl. Besonders auffällig: Kader trägt die Schleife links.



Wiesn-Gänger wissen: links ist Single, rechts vergeben: "Die Schleife ist links, weil ich ab heute solo bin", erklärt die brünette Beauty im Gespräch mit TAG24. "Heut bin ich als Single unterwegs, er auch. Wir dürfen fremd flirten. Es wird keine Rücksicht genommen."

Der Grund für die Liebes-Krise: Ismets Tattoopläne. "Das passt mir nicht. Ich habe gesagt: Paragraf eins, jeder macht heute seins."

Seit Tagen schon kriegen sie sich deswegen in die Haare. "Er will einen Wolfskopf. Ich weiß nicht, ob er zu viel Rotkäppchen-Filme geguckt hat. Ich finde das so furchtbar, so einen Riesenkopf auf dem Bauch. Ich habe gesagt: 'Mach doch Diät.'"